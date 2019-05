GF, Gennaro si lascia andare con Francesca: “Ti voglio bene assai”

La fine della relazione tra Giorgio Tambellini e Francesca De André ha permesso a Gennaro Lillio di sentirsi libero di esprimere i propri sentimenti alla coinquilina.

Quella tra i due concorrenti del Grande Fratello 16 sembra essere tutt’altro che amicizia: Gennaro ha ammesso di essersi preso una cotta per Francesca e lei, pur tentando di mettere a tacere le voci che sostengono sia molto attratta dal napoletano, pare stia cedendo al corteggiamento serrato di Lillio, tanto da lasciarsi scappare una dichiarazione del tutto inaspettata. I due, infatti, in un momento di tenerezza all’interno della Casa di Cinecittà, non sono riusciti a nascondere di provare un sentimento importante che potrebbe, quando le telecamere si saranno spente, portarli a conoscersi nella vita reale ed iniziare, chissà, anche una relazione.