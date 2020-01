Giulia Cavaglià asfalta i nuovi tronisti: "Carlo maschilista, Sara maleducata"

È stata tronista durante la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne, ma Giulia Cavaglià continua a seguire assiduamente il programma. I nuovi protagonisti scelti dalla redazione di Maria De Filippi, però, sembrano non convincere affatto la torinese che, nelle sue Instagram story, non ha esitato a criticare Carlo Pietropoli e Sara Amira Shaimi.

Riguardando una delle ultime puntate del trono classico, Giulia Cavaglià ha ritenuto inaccettabili alcune dichiarazioni di Carlo sulle ragazze e additato come maleducato l’atteggiamento adottato da Sara in trasmissione. “ Devo dire che la scelta dei tronisti, quest’anno...Boh! – ha esordito l’ex volto di Uomini e Donne sui social - . Carlo ha fatto un discorso mega maschilista dicendo alla corteggiatrice: ‘Per me il bacio non è importante perché sono un uomo. Se per te il bacio non è importante, sei una donna di pochi valori’. Fermatelo, vi prego! Qualcuno gli dia una pizza! ”.

La Cavaglià, dunque, ha ritenuto inaccettabile e maschilista il comportamento di Pietropoli nei confronti delle sue corteggiatrici. In tanti, tuttavia, avevano già denunciato sui social questo atteggiamento che, durante il trono classico, è stato motivo di scontro furioso tra il tronista e Lorenzo Riccardi, attuale opinionista di Uomini e Donne.

Ma la bordata della Cavaglià è proseguita e, nel mirino della torinese, è finita anche Sara Amira Shaimi. “ E l’altra? Non mi sta né antipatica né niente, ma si tratta di educazione: ma come sei seduta? – ha commentato furibonda Giulia, ritenendo inopportuno stare seduta sul trono tenendo un piede sulla sedia - . È come se ti invitassi a casa mia e tu mettessi i piedi sul divano! ”. “ Ma anche per il fatto che sei una donna... – ha continuato a commentare la giovane, precisando che le sue affermazioni non fossero in alcun modo sessiste - . Intendevo: sei una donna, quindi non hai 8 anni, e mettere i piedi sul divano è chiaro che sia segno di maleducazione ”.

In molti hanno condiviso l’attacco di Giulia ai nuovi tronisti, mentre molti altri hanno ritenuto le sue esternazioni inopportune e fuori luogo anche perché, secondo alcuni telespettatori, il suo trono non verrà ricordato per essere stato uno dei più avvincenti ed entusiasmanti della storia di Uomini e Donne.