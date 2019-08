Giulia Salemi ha dimenticato Francesco Monte?

C’è qualche coincidenza di troppo: commenti carini poi rimossi, like ricambiati. Giulia Salemi potrebbe aver dimenticato il suo ex, Francesco Monte, ed essersi consolata tra le braccia di un altro ex tronista di Uomini e Donne. Chi? Il modello milanese Marco Cartasegna.

L’indiscrezione viene dal blog Il Vicolo delle News che ha messo al lavoro le sue “spie”. “ Già da tempo le nostre talpe avevano notato strani movimenti da parte dell’ex tronista Marco Cartasegna nei confronti della bella Giulia – scrive il blog-. Poco tempo fa lui aveva cominciato a seguirla, a piacciare le sue foto più sexy e a lasciarle commenti infuocati su Instagram (poi rimossi e che hanno scatenato la curiosità del pubblico) ”.

A conferma di questa teoria, ci sarebbero anche le stories di questi giorni: sono entrambi in vacanza a Cala di Volpe, nota località nei pressi di Porto Cervo in Sardegna. Analizzando i profili di Marco Cartasegna e Alberto, l’amico con cui Giulia Salemi è partita, sembrerebbe che frequentino anche gli stessi posti, nello stesso momento.

Se il gossip venisse confermato dai diretti interessati, i fan impazzirebbero dalla gioia. Giulia Salemi ha sofferto molto per la fine della relazione con l’ex tronista. Per superare la perdita si è buttata a capofitto nel lavoro e ha perso diversi chili, creando qualche preoccupazione tra i suoi follower. Francesco Monte, al contrario, sembra aver preso molto meglio la separazione fin dall’inizio, e già da un po’ esce con la modella pugliese Isabella De Candia. Per settimane si è ipotizzato che lo loro relazione fosse nata ancor prima che Monte e Giulia Salemi si lasciassero. La voce è stata poi smentita dalla modella pugliese, anche se non tutto torna.

Comunque sia andata, Giulia Salemi sembra averci messo una pietra sopra. Ci sono tutti i presupposti affinché la modella italo-persiana riesca a recuperare presto i chili persi e il suo solare sorriso.