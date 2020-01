Giulia Salemi svela: "Pronta a condurre ​un programma con Tommaso Zorzi"

Giulia Salemi, dopo la partecipazione a "Pechino Express" e "Grande Fratello Vip", è pronta a condurre una trasmissione tutta sua. La miss italo persiana ha confessato, attraverso un video pubblicato sui social network, che guiderà un nuovo show pre serale insieme al l'influencer e amico Tommaso Zorzi. Il programma sarà l'anteprima de "La Pupa e il Secchione e viceversa" il reality di Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, che all'esordio settimana scorsa ha fatto il boom di ascolti.



Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sono apparsi su Instagram nelle scorse ore per fare l'annuncio: " Amiciui è ufficiale !! Finalmente divento conduttrice insieme alla mia metà Tommaso avremo un programma tutto nostro!! Arriva Adoro!! ". Il nuovo format, che sarà trasmesso in streaming su Mediaset Play e sulle piattaforme social, andrà in onda subito prima de "La pupa e il secchione e viceversa" con quiz, interviste e tante risate. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi terranno compagnia ad alcuni ospiti con una sorta di anteprima apripista alla puntata del reality game di Ruffini.



Giulia Salemi, dopo la crisi profonda vissuta dopo la rottura con l'ex fidanzato Francesco Monte, torna dunque a sorridere sia nella vita professionale che in quella privata. La bella influencer di origini persiane sembra aver ritrovato l'amore al fianco di Luigi Ammaturo, giovane partenopeo figlio di un magnate del petrolio. L'indiscrezione è arrivata dalle pagine del settimanale Spy che ha svelato come è nato l'amore tra i due. E dopo l'amore ecco arrivare il nuovo progetto lavorativo, la conduzione di un programma tutto suo dove ogni settimana le varie coppie eliminate si metteranno alla prova tra quiz e interviste, ma ci sarà anche spazio per gossip e ospiti importanti come Valeria marini che si vocifera sia attesa già dalla prima puntata, in programma il 14 gennaio. Ospite della prima puntata di "Adoro" anche Stella Manente, concorrente tra le "belle e ignoranti", duramente criticata sul web per le sue frasi omofobe rivolte ai partecipanti del Gay Pride settimane fa.