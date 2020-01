L'indiscrezione: "William e Carlo sono arrabbiatissimi con Harry e Meghan"

La “bomba” lanciata dai duchi di Sussex ha lasciato dietro di sé una serie di inevitabili strascichi. Harry e Meghan hanno annunciato il desiderio di fare un passo indietro all’interno della famiglia reale, pur continuando a sostenere la regina. Secondo quanto riportato dal Mirror, l’annuncio del ritiro dai doveri istituzionali della coppia, sarebbe arrivato al principe William e al padre Carlo, solo dieci minuti prima che venisse pubblicato su Instagram.

Il secondogenito di Carlo e Diana non si sarebbe preoccupato di avvisare il padre e il fratello maggiore della decisione presa, lasciandoli “ incandescenti di rabbia ”. Secondo un insider, William e Carlo avrebbero ricevuto la copia del comunicato soltanto pochi minuti prima che divenisse pubblico, senza fornire loro ulteriori informazioni. Un comportamento, quello dei Sussex, a dir poco sconveniente, che ha lasciato di sasso tutta la Royal Family e la regina decisamente “ dispiaciuta ”.

“ Il loro annuncio non stato è chiarito con nessuno. Hanno rotto ogni protocollo. Si tratta di una vera e propria dichiarazione di guerra alla famiglia” , riferisce un insider, che aggiunge: “ Sono tutti infuriati per come abbiano fatto questo senza pensare alle implicazioni per l’istituzione. La regina è profondamente dispiaciuta. Il principe di Galles e il duca di Cambridge sono lividi di rabbia. A corte non possono ancora crederci. Ci sono molte domande senza risposta, ma loro hanno fatto tutto senza pensare a nessuno”.

Ma lo “sconsiderato” gesto di Harry e Meghan potrebbe non restare impunito. La fonte ha infatti rivelato che i duchi si sono “ esiliati dalla famiglia” e che “ saranno puniti per la loro decisione di allontanarsi”. Secondo il Mirror, Harry aveva chiesto un incontro con la nonna per parlare della decisione presa con la moglie, ma Sua Maestà gli aveva sconsigliato di fare l’annuncio questa settimana.