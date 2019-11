Heather Parisi polemica: "Le altre colleghe dicono ciò che vogliono, perché io non posso?"

Nuovo attacco di Heather Parisi all’indirizzo di altre colleghe che, a suo dire, avrebbero la libertà di dire qualunque cosa rispetto ciò che accade spesso a lei.

La ballerina, che oggi ha lasciato l’Italia per andare a vivere a Hong Kong, continua a non perdere di vista il mondo dello spettacolo italiano e, in particolar modo, la “nemica” di sempre, Lorella Cuccarini. La Parisi, in svariate occasioni, ha tacciato la collega di sovranismo e ritenuto alcune sue dichiarazioni politiche inaccettabili. La Cuccarini, dal canto suo, ha preferito non alimentare la polemica, mentre Heather ha continuato la sua “crociata” contro di lei durante l’ultima ospitata a Verissimo.

“ Perché dobbiamo parlare di 'santa subito'? – aveva detto a Silvia Toffain, evitando di nominare la collega - . Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemica Amatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano .È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me ”. Con queste parole, dunque, Heather Parisi aveva definito i suoi “rapporti” con Lorella Cuccarini, ribadendo che nei suoi confronti prova indifferenza: “ Non è nulla per me ”.

Questa mattina, però, l’americana è tornata a lanciare delle pesanti accuse nei confronti di alcune colleghe attraverso il suo profilo Instagram e sostenuto di non avere libertà di parola rispetto a molte altre che, invece, sarebbero libere di rilasciare qualunque dichiarazione. “ Sono sincera, nelle ultime settimane ho ricevuto tantissimi attestati di stima per la mia sincerità e ne sono felicissima – ha esordito sui social la Parisi - . A volte mi capita ancora di leggere commenti che dicono: ‘La Parisi è sempre polemica e sputa sul piatto dove ha mangiato’ e non capisco ”.