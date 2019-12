Ida Platano indossa l'anello, le nozze con Riccardo si avvicinano

La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri procede a vele spiegate verso le nozze: il cavaliere di Uomini e Donne ha finalmente consegnato l'anello alla sua dama, che lo ha immediatamente indossato.

Dopo anni di tira e molla per incomprensioni caratteriali, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrano aver raggiunto un momento di stabilità, in vista di un imminente matrimonio. La coppia si è formata un paio di anni fa nella trasmissione di Maria De Filippi. Per quanto l'attrazione e l'interesse reciproco fosse palpabile anche dallo schermo televisivo, la loro storia d'amore - per raggiungere una definitiva solidità - è dovuta passare attraverso futili litigi e piccoli malintesi.

A consolidare il rapporto amoroso tra i due ha contribuito il passaggio a Temptation Island e i confronti a Uomini e Donne, che hanno costituito una vera e propria terapia di coppia, sotto lo sguardo attento e materno della padrona di casa. Nelle ultime settimane Riccardo, che nella coppia sembrava l'elemento più recalcitrante a consolidare la storia, aveva fatto la proposta di matrimonio a Ida Platano, che inizialmente aveva rifiutato per poi cedere con l'emblematica frase: "Non voglio rinunciare a te!".

In occasione della proposta di matrimonio, Riccardo aveva portato in studio un anello di fidanzamento, che non era mai stato consegnato a Ida Platano a causa dell'iniziale diniego della donna. Adesso, finalmente, Guarnieri ha deciso di regalare il solitario alla sua amata. La scena si svolge di sera in un parcheggio, non proprio la più romantica tra le location. Riccardo invita Ida a chiudere gli occhi e le consegna la scatola con l'anello.

Appena gli occhi di Ida si riaprono, si riempiono di gioia. La donna è visibilmente emozionata e il suo uomo la esorta a indossare il simbolico oggetto prezioso. Ida bacia Riccardo ma lamenta - ironicamente - che una strada non è il massimo del romanticismo. Guarnieri infila l'anello al dito dell'amata ed esclama: "Ce l'abbiamo fatta!". Ida continua ad osservare il dono ricevuto e sembra entusiasta, anche se è di una taglia leggermente più grande delle sue dita.

Questo tenero momento, pubblicato su Instagram dalla coppia, ha diviso i fan. Molti hanno apprezzato il gesto d'amore, ma in tanti hanno criticato la scelta di rendere pubblico una situazione così privata. A questi ha risposto direttamente Riccardo, spiegando che hanno ritenuto opportuno mostrare al pubblico anche questo bel momento, visto che la loro storia è sempre stata sotto l'occhio del pubblico.

