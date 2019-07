Irina e Bradley hanno trovato un accordo per la figlia: vivranno entrambi a New York

Separati sì, ma prima di tutto genitori. Bradley Cooper e Irina Shayk avrebbero trovato un accordo sull’affidamento della figlia Lea De Seine, di appena due anni. Lo ha riferito una fonte al tabloid americano TMZ.

La figlia di Bradley Cooper e Irina Shayk non dovrà rinunciare all’affetto dei suoi genitori che hanno optato per una custodia legale congiunta, e hanno deciso di vivere nella stessa città New York, per amor suo. La coppia ha una casa a Los Angeles e nel mese di ottobre aveva comprato l’appartamento nella Grande Mela. Un acquisto che si è rivelato utile, data la seguente separazione.

La gestione della bambina sarà assolutamente divisa a metà, ma non c’è nulla di scritto. La fonte di TMZ ha ribadito che tra i due c’è grande fiducia e complicità, tanto da non sentire la necessità di un documento legale, che attesti i loro obblighi genitoriali. Questo consentirà loro anche una certa flessibilità, dovuta ai continui impegni di lavoro di entrambi.

Insomma, in casa Cooper-Shayk sembra essere tornato inaspettatamente il sereno, dopo che per mesi i tabloid hanno malignato su un ipotetico flirt tra l’attore e Lady Gaga, causa della separazione. Ma proprio Irina Shayk ha smentito la relazione dell’ex compagno con la cantante: “ Penso sia umano. Se non puoi avere qualcosa, vuoi averlo per forza. È come se ci fosse una tenda e tu vuoi aprirla a tutti i costi. Credo sia curiosità ”.