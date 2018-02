Isola dei Famosi, Monte manda un messaggio a Paola: "Vorrei uscissi stasera"

Paola Di Benedetto è l'eliminata di questa settimana, anche se in realtà non tornerà in Italia ma si fermerà sull'Isola che non c'è, una sorta di Isola dei Famosi parallela a quella "ufficiale".

Ma prima della comunicazione del verdetto, la conduttrice dell'Isola ha voluto fare una sorpresa alla ex Madre Natura. E quale sorpresa migliore se non un filmato del suo Francesco Monte? "Ciao Paoletta, sto bene, sono circondato dalla mia famiglia e dai miei amici - ha detto nel video Monte -. Quando ci vediamo ti racconto bene. Ti sto seguendo e per quel poco che ho conosciuto di te stai mostrando una bellissima personalità. Ho avuto modo di ascoltare le parole che hai detto su di noi e volevo dirti che da parte mia c'è la volontà di continuare la mia conoscenza. Egoisticamente spero tu possa uscire stasera così so dove trovarti".

E sentendo queste parole Paola di Benedetto si è commossa: "Ho chiesto in millle modi di aver informazioni su di lui. Ho sempre detto che era nato qualcosa di bello tra di noi sull'Isola. Lo ringrazio per queste parole, ho scoperto una persona stupenda".