Isola dei Famosi, Striscia smaschera Bossari: "Ha un auricolare nell'orecchio"

Questa edizione dell'Isola dei Famosi è costellata di misteri, misteri che Striscia la notizia vuole svelare piano piano.

Dopo aver mandato in onda l'audio integrale di Chiara Nasti nel quale viene confermata la versione di Eva Henger in merito al presunto consumo di marijuana da parte di Monte, il tg satirico ha deciso di indagare anche su un altro dettaglio. Durante la quinta puntata dell'Isola, il pubblico si ricorderà che ad un certo punto Daniele Bossari, rivolto a Eva Henger, ha domandato: "Eva, ma dove vuoi arrivare?". L'opinionista si riferiva al fatto che la ex pornostar non aveva e non ha nessuna intenzione di mollare la presa sul "canna-gate". "Voglio la verità", aveva risposto la Henger.

Così, ieri sera, Striscia la notizia ha mandato in onda parti della diretta di martedì scorso e delle settimane precedenti per dimostrare che l'opinionista dell'Isola, in realtà, indossa degli auricolari quando è in studio per farsi aiutare con i suoi interventi. "Come mai il mansueto Bossari è diventato così aggressivo all'Isola dei Famosi", si chiede il tg satirico. Ecco allora la loro risposta: gli auricolari. A detta del programma condotto da Ficarra e Picone, quindi, Bossari si farebbe aiutare nel porre le domande, nel pungere i naufraghi e nell'intervenire in puntata, in particolare "riceve le battute da dire contro Eva".

Un rivelazione inaspettata quella di Striscia che però non ha stupito completamente il pubblico. Subito dopo la diretta di martedì scorso, infatti, Eva Henger, stanca dei continui attacchi sui social, "ma dove vuoi arrivare? Ha ragione Daniele", aveva commentato: "Daniele o l’auricolare che ha nell’orecchio". E da lì era partita l'indagine di Striscia.

Ora arriverà anche la risposta o la smentita di Daniele Bossari? Intanto Striscia non molla il colpo e vuole portare a galla tutta la verità...

(Guarda il video)