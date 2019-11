Jessica Biel reagisce al presunto tradimento di Justin Timberlake

Jessica Biel e Justin Timberlake hanno sempre rappresentato un po' la coppia modello in rete. I due, infatti, hanno condiviso auguri di compleanno e flirt più o meno espliciti sui loro rispettivi canali social, includendo anche i follower nelle loro diatribe sentimentali. L'idillio, però, sembra essere arrivato a uno stop, da quando in rete si stanno moltiplicando le voci di un possibile tradimento da parte di Justin Timberlake.

Come riportato da Just Jared tutto è cominciato quando l'ex cantante degli 'Nsync è stato immortalato mentre passeggiava mano nella mano con un'altra donna, Alisha Wainwright, mentre erano fuori insieme a New Orlens. Il fatto è che Justin Timberlake e la Wainwright stanno girando insieme un film Palmer e a lungo ci si è chiesti se quello scatto rubato fosse la prova di un tradimento o una semplice foto di scena, dal momento che Justin Timberlake non indossava la fede nuziale.

Le voci di questo possibile tradimento da parte di Justin Timberlake sembra trovare riscontro in vecchi rumour che risalgono al marzo 2011, quando Jessica Biel e l'allora fidanzato si lasciarono, presumibilmente a seguito di un comportamento scorretto. Stavolta, però, sembra che Jessica Biel non abbia alcuna intenzione di credere ai pettegolezzi o di stravolgere la propria relazione a causa di una semplice foto.

L'attrice, che ha conosciuto la fama grazie alla sua partecipazione alla serie Settimo Cielo, è stata immortalata in pubblico dal Daily Mail per la prima volta dalla pubblicazione delle immagini incriminate: nelle immagini in esclusiva la si vede non solo serena e sorridente, ma soprattutto fiera nell'indossare ancora la fede, come se niente fosse cambiato.

Infine pare che una fonte molto vicina alla coppia abbia parlato apertamente di questo momento difficile per i coniugi Timberlake con E!News asserendo non solo che tra Justin Timberlake e la co-star di Palmer non ci sia stato nulla, ma anche che Jessica Biel non è affatto preoccupata. Ha inoltre detto: "Lei è molto buona con lui e lui sa di essere fortunato. Justin ha detto che non è un grosso affare e che risolveranno l'incomprensione insieme. E questa è la fine della storia"

Segui già la nuova pagina di Gossip de ilGiornale.it?