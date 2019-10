Joe Bastianich: "È tempo che lo chef torni in cucina. Rubio? Non so chi sia"

Dopo essere stato uno dei concorrenti di Amici Celebrities, Joe Bastianich racconta le sue origini in una famiglia di emigrati in America, la passione per la musica e la prima grande occasione arrivata quando la nonna gli permise di aprire un ristorante.

Bastianich, infatti, prima di diventare un personaggio del mondo dello spettacolo, è prima di tutto un noto chef. “ Sono nato in America da migranti italiani, ho suonato, vissuto e conosciuto la musica per sentirmi un americano vero. Poi nella vita ho fatto tutt'altro, ora ho riscoperto la gioia di tornare a suonare – ha raccontato lui in una intervista alla trasmissione radiofonica I Lunatici, ricordando la sua “prima grande occasione” – [...] Nella musica quando mia nonna mi comprò la prima chitarra. Nella vita, quando mia nonna, sempre la stessa, mi prestò 80.000 dollari per aprire il mio primo ristorante nel 1991. Avevo 23 anni, non potevo fallire, ho lavorato tantissimo, 18 ore al giorno ”.

“ Ho avuto fortuna, ma la fortuna c'è quando la preparazione incontra l'opportunità – ha aggiunto ancora Joe Bastianich, grato per il grande successo ottenuto con Masterchef – [...] Non avevo mai lavorato in televisione, ho avuto tre quattro vite in una, sono consapevole della fortuna che ho avuto nel fare ristorazione, televisione, musica. Non tutti hanno questa opportunità” .