Kikò Nalli non approva la scelta di Ambra: "Il seno rifatto? A me piacciono le cose naturali"

La storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo sta attraversando un periodo di profonda crisi, ma i due non si sono lasciati. Ad alimentare le discussioni, inoltre, pare ci sia una scelta fatta dalla ex gieffina e non condivisa dal compagno.

“ Ci sono stati dei momenti che io chiamo di panico perché io non voglio perderla e lei non vuole perdere me – ha spiegato l’hairstylist a Barbara d’Urso - . Ci sono state delle discussioni dopo le quali ci siamo allontanati ”. Con queste parole, Kikò Nalli ha motivato una delle ultime interviste della compagna che dichiarava finita la loro storia d’amore. Ad oggi, però, il loro rapporto pare stia attraversando un altro momento traballante a causa della decisione della Lombardo di rifarsi il seno.

“ So che tu non sei d’accordo ”, ha detto Barbara d’Urso a Nalli, che ha confermato la sua tesi. “ Non sono d’accordo perché, come sai, a me piacciono tantissimo le cose naturali – ha ribattuto Kikò nel salotto di Pomeriggio Cinque - . Lei, due anni fa, ha avuto dei problemi di cui parlerà lei se vuole, e ha le tettine piccole ”. Nonostante l’iniziale disaccordo, però, Kikò pare essere riuscito relativamente ad accettare l’operazione di Ambra. “ Non avrei voluto, però lei è adulta...Chi si rifà il seno è perché ha dei problemi importanti – ha continuato - . Su questa cosa abbiamo discusso, io mi sono arrabbiato, ma siamo arrivati ad un compromesso: rifai quello e basta ”.

Il prossimo venerdì, quindi, la Lombardo si sottoporrà a questo intervento e Kikò, nel bene o nel male, accetterà il cambiamento della fidanzata.