Kikò Nalli: "Tina Cipollari? Rifarei tutto anche se l’amore è finito"

Tornato alla corte di Caterina Balivo dopo un periodo di distacco dovuto ad un litigio dietro le quinte con il volto di Vieni da me, Kikò Nalli si è prestato per una intervista durante la quale ha raccontato l’incontro con Tina Cipollari e il matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne.

Approdato nel programma di Canale 5 dopo essere stato iscritto dal cugino per corteggiare una delle troniste, Kikò ha spiegato di essere stato folgorato immediatamente da Tina che, ai tempi, ricopriva già il ruolo di opinionista. Usciti insieme dalla trasmissione, i due diventarono subito genitori di Mathias, concepito durante un viaggio a Parigi, e, dopo un anno, decisero di convolare a nozze.

Rivedendo le immagini del matrimonio, Nalli ha rivelato un retroscena di quel giorno che, fino ad adesso, aveva preferito non rendere noto. “ Nel momento in cui stavo uscendo da casa per andare a sposarmi, il medico mi ha chiamato chiedendomi di portare mia madre in ospedale perché aveva...Non lo voglio dire – ha rivelato lui alla Balivo - . Per tutto il giorno del matrimonio ho mantenuto il segreto, poi il giorno dopo ho portato mia madre in ospedale e oggi è viva e sta bene ”.

“ Ti sei pentito di averla sposato Tina? ”, ha chiesto la conduttrice di Vieni da me al suo ospite, che ha sottolineato il profondo rispetto che nutre nei confronti della sua ex moglie, madre dei suoi tre figli. “ Non mi sono mai pentito di averla sposata, mi ha regalato le tre cose più belle del mondo: non mi pento, rifarei tutto quello che ho fatto – ha detto Kikò - . È bello che ci sia stato l’amore, che siano nati dei figli stupendi ed è bello anche quando finisce: noi abbiamo creato questo rapporto, il fatto di non dividerci di fronte ai bambini ma accompagnarli in questo percorso che è la vita. Una settimana c’è lei ed una settimana ci sono io, una settimana entro io in casa ed una settimana entra lei ”.