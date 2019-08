Kikò Nalli a torso nudo contro gli hater: "Arrivaci alla mia età"

Mentre il suo rapporto con Ambra Lombardo - la professoressa siciliana conosciuta all'interno della Casa del Grande Fratello - procede a gonfie vele, l'hairstylist Kikò Nalli deve affrontare il problema degli odiatori del web.

La relazione tra Nalli e Ambra aveva inizialmente provocato le ire del figlio dell'uomo e di Tina Cipollari. Successivamente, a mettere in dubbio la sincerità del rapporto erano stati Cristiano Malgioglio, che percepiva opportunismo da parte della ragazza, e Karina Cascella che aveva pronosticato che i due non sarebbero arrivati a Ferragosto. Le critiche erano poi arrivate anche sui social dalle persone comuni.

Ma adesso Kikò sembra arrivato al limite di sopportazione e - forte anche dell'amore della sua Ambra - ha deciso di rispondere alle critiche dei predicatori di odio. Su Instagram, Nalli pubblica una foto a torso nudo, in cui mette in mostra un fisico più che invidiabile per un uomo di 49 anni, e scrive un duro messaggio contro gli hater: "... invece di parlare dietro questa c..... di tastiera... fatti vedere #vivila #punto... leoni da tastiera". "Arrivaci alla mia età", aggiunge come a voler mostrare un certo orgoglio per la sua forma fisica per la sua realizzazione personale.

Tra i commenti alla foto appare il messaggio di supporto di un altro gieffino, Cristian Imparato, che scrive: "BIG! Loro sono leoni da tastiera che sanno solo puntare il dito, Tu sei un leone dentro e fuori. FINE". Ma il commento più importante è sicuramente quello lasciato dall'amata Ambra: "Finché i leoni da tastiera sono a noi sconosciuti le loro cattiverie non ci toccano".

Ma non solo, la Lombardo si spinge oltre e rivela un particolare enigmatico ma succulento: "A lasciarci a bocca aperta sono messaggi vili, inviati a terze persone e scritti per danneggiarti sul lavoro, da parte di gente con cui hai condiviso un percorso...". Queste parole fanno chiaramente pensare a qualche coinquilino con cui la coppia ha condiviso l'esperienza del Grande Fratello e che adesso non si starebbe comportando in modo corretto.

Purtroppo la curiosità di molti non viene appagata perché Ambra "lancia il sasso" ma conclude il commento con un criptico: "E mi fermo qui!".

