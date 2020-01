L’esperta reale: "Andrea non comparirà nelle foto delle nozze di Beatrice"

La principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi convoleranno a nozze entro l’anno, ma il matrimonio si preannuncia molto meno “ royal ” di quello della sorella Eugenia. A causa dello scandalo che ha colpito il principe Andrea, le nozze di Bea e Edo saranno decisamente “ low profile ”. È recente la notizia che nessuna emittente televisiva manderà in onda la cerimonia nuziale e ora, come riporta il Mirror, l’esperta reale Angela Mollard ha rivelato un altro particolare sul matrimonio. Il padre della sposa potrebbe non comparire nelle fotografie ufficiali delle nozze.

“ Come sappiamo, il principe Andrea non è andato al party di fidanzamento di Beatrice”, ha affermato la donna a The Royals Podcast, aggiungendo: “ C’erano i suoi amici, sua madre. Ma suo padre non c’era. Sarà interessante vedere che ruolo avrà al matrimonio. Credo che lo vedremo passare velocemente lungo la navata e sarà finita lì. Penso proprio che Beatrice arriverà con Fergie e Eugenia sarà la sua damigella d’onore. Sarà una cosa molto ridotta”.

Parlando poi delle fotografie del matrimonio, la Mollard ha dichiarato: “ Ci saranno dei fotografi, ma non penso che Andrea comparirà nelle foto ”. La Mollard ha continuato, affermando che Bea è stata duramente colpita dallo scandalo riguardante i rapporti del padre con Jeffrey Epstein e le accuse mossegli da Virginia Giuffre. “ Sfortunatamente, la povera Bea è stata investita in pieno dalle illazioni riguardanti il padre, e la cosa non è ancora stata dimenticata”, ha dichiarato l’esperta, sottolineando poi la diversità tra le due sorelle.

Mentre Beatrice è la più timida e pacata delle nipoti della regina, Eugenia pare essere la più mondana. " Quando Eugenia si è sposata, il principe Andrea aveva fortemente voluto che il matrimonio venisse mandato in onda ”, spiega la Mollard. E ancora: “ Stavolta ha contattato la Bbc, ma hanno rifiutato e Itv ha accettato controvoglia. Mi dispiace molto per Beatrice, perché credo che non avrebbe comunque voluto che le sue nozze venissero trasmesse in televisione. Sono completamente diverse come sorelle. Beatrice è le maggiore, più seria e quieta. Eugenia è la più social ed estroversa”.