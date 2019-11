Lanterna Verde, annunciata la serie tv sul supereroe

La HBO prova a risuscitare Lanterna Verde, il supereroe della DC Comics che in passato è stato interpretato da Ryan Reynolds.

Durante il WarnerMedia Day ci sono state importanti novità per quanto riguarda il futuro del canale HBO e della sua piattaforma streaming HBO Max. Oltre alla cancellazione di un prequel de Il Trono di Spade, con protagonista Naomi Watts, e alla presentazione invece della serie tv House of the Dragon, incentrata sulla famiglia Targaryen, è stato infatti annunciato il ritorno di Lanterna Verde, con una serie basata sui Cavalieri dello Smeraldo, il corpo di polizia spaziale.

Lanterna Verde è uno dei supereroi dell’universo fumettistico DC Comics, il quale ha già avuto una trasposizione cinematografica nel 2011 con protagonista Ryan Reynolds. Il film fu un flop, con un budget di 200 milioni di dollari incassò al box office appena 220 milioni, risultando essere anche un rimpianto per l’attore.

A portare su HBO Lanterna Verde sarà Greg Berlanti, già produttore del precedente film e delle serie tv Riverdale e Le terrificanti Avventure di Sabrina, ma soprattutto anche produttore di altri show televisivi basati sui fumetti DC quali Arrow, The Flash, Supergirl, Black Lightning e Legends of Tomorrow, tutti titoli di successo che sicuramente hanno convinto il canale ad affidare a lui questo progetto e non solo.

Contestualmente, infatti, è stata annunciata anche Strange Adventures, serie tv di carattere antologico anch’essa tratta dai fumetti DC e prodotta nuovamente da Berlanti il quale ha dichiarato: “Entrambe queste proprietà originali DC che creeremo per HBO Max saranno diverse da qualsiasi altra cosa vista in televisione. Avremo una serie antologica di racconti ambientata in un mondo in cui esistono superpoteri e, in quello che promette di essere il nostro più grande show DC mai realizzato, andremo nello spazio con una serie televisiva dedicata a Lanterna Verde”.

Per quanto riguarda il futuro di Lanterna Verde al cinema, in passato si è parlato di Tom Cruise per il ruolo di Hal Jordan, ma l’attore rifiutò il ruolo per divergenze sul personaggio. Di recente invece ci sono stati rumor riguardo ad un coinvolgimento di Bradley Cooper, ancora però senza conferme.