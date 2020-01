Laura Chiatti raggiunge il milione di follower e si spoglia

Laura Chiatti non poteva fare regalo più gradito ai suoi follower. La fotografia condivisa su Instagram in cui si mostra in topless in poche ore è diventata virale, entrando nei trend topic del popolare social network dedicato alle immagini.



La celebre attrice umbra ha raggiunto il milione di follower sul suo account personale e per festeggiare l'importante traguardo ha deciso di mettersi letteralmente a nudo. Il maglione bianco scivola sul corpo e lascia Laura a seno scoperto, mentre lei con il braccio cerca di nascondere il decolté con espressione stupita. Lo scatto, pubblicato nel suo ultimo post, ha fatto impazzire i suoi fan che non potevamo non apprezzare la bellezza della 37enne. Difficilmente Laura Chiatti sceglie di condividere scatti hot sul suo profilo. Nella sua pagina Instagram non mancano foto sexy e provocanti, ma la sua preferenza va indubbiamente al lato più familiare della sua vita. Lei stessa lo ha ammesso in più occasioni. Proprio le foto dei suoi figli e della sua quotidianità sono quelle che la fanno spesso finire al centro delle polemiche. Gli haters non perdono, infatti, occasione per criticarla, scatenando in lei reazioni e risposte pungenti e senza filtri. "Mia moglie non dice mai frasi di conseguenza, lei dice quello che pensa. Lei ha le palle di dire quello che pensa sempre e comunque", aveva confessato il marito, l'attore Marco Bocci, in una recente intervista per sottolineare il carattere della compagna.



In otto anni di social (era il 25 novembre quando la Chiatti pubblicava il suo primo post su Instagram) l'attrice ha condiviso i momenti più importanti della sua vita: dall'amore con il collega Marco Bocci alla nascita dei suoi due figli Enea e Pablo, ma anche momenti dolorosi come la scomparsa di persone a lei care. Oggi Laura Chiatti ha festeggiato il milione di fan su Instagram spogliandosi per loro e questa volta non c'è stato bisogno di polemiche. " Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me.. Oggi siamo un milione ", ha scritto nel suo ultimo post celebrativo l'attrice mettendo tutti d'accordo con la sua indiscussa bellezza. Grazie al suo topless le polemiche, almeno per oggi, hanno lasciato il passo ai complimenti.