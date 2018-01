Lino Banfi, un appello a Orfeo "Fare un'ultima stagione un medico in famiglia"

Lino Banfi è stato ospite questa mattina del programma Non Stop News, su Rtl 102.5. Durante la trasmissione - in radiovisione anche sul canale 36 del digitale terrestre - ha lanciato un appello al direttore generale della Rai Mario Orfeo

Parola di Lino

"Quando incontro la gente per strada mi chiede perché non faccio più nonno Libero e crede che sia una mia volontà, che ho altro da fare e che non voglio farlo più", ha prima detto Banfi al programma radiofonico condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi. E ha specificato che sia lui che " Milena Vukotic e Giulio Scarpati - gli altri protagonisti della fortuna sitcome Rai - vorremmo fare un'altra volta Un medico in famiglia ".