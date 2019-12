Lisa Fusco: "Dopo i ritocchini, più mi guardo e più mi piaccio"

Dalle pagine di Novella 2000, la "soubrettina" Lisa Fusco ammette di aver ceduto al fascino del ritocchino: "Adesso più mi guardo e più mi piaccio".

L'ex gieffina ha conquistato il pubblico con la sua personalità esuberante, con le sue simpatiche gag e con le memorabili cadute. Oggi, però, ha deciso di mettersi a nudo rivelando il rapporto con la bellezza e con gli interventi di chirurgia estetica. Dalle pagine del settimanale diretto da Roberto Alessi, Lisa Fusco ha confessato di essersi sottoposta ad alcuni ritocchini, sebbene non invasivi.

In passato, la "soubrettina" non si era mai lasciata tentare dal bisturi per paura e soprattutto per la preoccupazione di un eventuale stravolgimento del suo aspetto, ma ora ammette: "Ho fatto un piccolo intervento per piacermi di più". Proprio per evitare brutte sorprese e risultati indesiderati, su consiglio della sorella e di un medico, Lisa Fusco ha scelto "una soluzione alternativa che durava solo qualche mese".

Il dottore a cui la donna si è rivolta, le ha consigliato alcuni accorgimenti per snellire il viso e mettere in evidenza alcuni dettagli, in particolare le labbra, gli zigomi e il mento: "Ero un po’ indecisa, però, mi [il dottore, Ndr] ha spiegato che senza estrarre il grasso, poteva introdurmi delle vitamine capaci di favorire lo snellimento del viso". Con questa tecnica, le labbra hanno mantenuto un aspetto naturale ma hanno anche acquistato volume.

"Il risultato è stato eccellente. Più mi guardo, più mi piaccio", ha sentenziato sicura Lisa Fusco. Adesso, dopo aver migliorato la propria immagine e aver riacquistato fiducia in sé stessa, la "soubrettina" sembra aver ritrovato anche la serenità in amore col suo storico fidanzato Marcello: "L’amore sta andando a gonfie vele. Marcello ed io siamo sempre più uniti".

Così uniti che è arrivata anche la proposta di matrimonio: "Finalmente mi ha proposto anche di sposarci, non sapete che emozione sto provando in questo periodo". "Ho accettato senza batter ciglio. Non potevo desiderare altro", ha aggiunto soddisfatta Lisa.

Per quanto riguarda la vita lavorativa, per la Fusco continua l'impegno con Detto Fatto, la trasmissione pomeridiana di Rai2, e c'è in arrivo anche la partecipazione a Guess My Age, il game show di Tv8 condotto da Enrico Papi.

