Lucia Bramieri: "Gianluca Mastelli non andava bene, ma non ho parlato di tradimenti"

La relazione tra Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli è stata una delle più argomentate nel salotto di Barbara d’Urso e, dopo numerosi gossip, è stata lei a chiarire i motivi per cui ha deciso di scrivere la parola fine sulla loro storia.

Era stata proprio la Bramieri a raccontare che la sua relazione con Mastelli era finita, ma aveva preferito non approfondire i dettagli di quell’addio. “ Io ho creduto a Gianluca gli ho dato fiducia e lui mi ha riempito di gioia ma poi troppe cose sono successe e si è spento il sole!!” , scriveva mesi fa lei su Instagram. Solo nel pomeriggio di ieri, 30 settembre, Lucia ha deciso di mettere a tacere ogni rumors sulla fine dell’amore con l’ex compagno chiarendo, una volta per tutte, perché ha scelto di allontanarsi da quell’uomo che non andava bene per lei.

“ Noi in orizzontale andavamo d’accordo, ma in verticale non c’era modo di mettere insieme i neuroni – ha iniziato a spiegare la Bramieri ad una d’Urso un po’ attonita - . Poi ho riacquistato la vista e l’udito e ho capito che non andava bene per me. Ti sembra maturo un uomo che acquista i giornali e li va a distribuire in discoteca? ”. “ Quando il mio cervello ha capito che non bastava l’attrazione sessuale, gli ho parlato e gli ho detto che non potevamo stare bene insieme – ha aggiunto - . Io non ho mai detto di essere stata tradita, ho detto che non c’era compatibilità tra me e lui ”.