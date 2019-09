La madre del finto marito di Eliana Michelazzo rivuole la fede del matrimonio

Cominciano gli scoop a “Live non è la D’Urso” e nell’intricatissimo caso del “PratiGate”, spunta anche la mamma del finto marito di Eliana Michelazzo Simone Coppi. Ricordiamo che nelle ultime puntate delle scorso anno, la Michelazzo aveva confessato tra le lacrime di aver scoperto che Simone, quello con cui pensava di essere sposata per 10 anni, in realtà non esisteva.

Lei per 10 anni aveva intrattenuto la relazione soltanto via sms con questo fantomatico uomo, ma anche con tutta la sua famiglia, soprattutto con la sua mamma che con la Michelazzo faceva lunghissime chiacchierate (sempre per via sms).

Ora questa mamma, che nella realtà dovrebbe chiamarsi Ginevra, durante l’estate ha mandato un messaggio alla Michelazzo, letto in diretta da Barbara D’Urso, in cui chiedeva indietro la fede perché apparteneva alla sua famiglia.