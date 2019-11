Mahmood: "Ignoro il gossip, in questo momento sono single"

Intervistato dal Corriere della Sera a margine degli Mtv Ema 2019, dove si è aggiudicato il premio come Best Italian Act, Mahmood ha colto l'occasione per porre definitivamente fine alle molte speculazioni sulla sua vita sentimentale: "In questo momento sono single, non do importanza al gossip".

La giornalista del quotidiano milanese mette in evidenza una curiosità relativa alle ricerche nel web sul vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo: "Cercandola su Google uno dei primi suggerimenti è «Mahmood fidanzato». Come si convive col gossip?". La risposta di giovane cantante è categorica: "Fregandosene". Ma Alessandro Mahmoud si spinge oltre e soddisfa la curiosità dei tantissimi che cercano notizie sulla sua vita sentimentale e ci fa sapere che il suo cuore è libero: " A parte che in questo momento sono single. Ma non do importanza al gossip".

Non sempre, però, Mahmood è riuscito a convivere serenamente col gossip: "Il primo periodo non è stato facile, ma ormai mi hanno pure fotografato in barca con Elodie. Non mi importa più". Nell'intervista c'è anche spazio per parlare della carriera del cantante e dell'incontro con Ricky Martin, che precedentemente gli aveva fatto i complimenti su Instagram: "L’ho conosciuto a Parigi, è una persona speciale". "Sto ricevendo consensi da tanti artisti: non posso che esserne orgoglioso", aggiunge soddisfatto il ragazzo.

A proposito del successo degli ultimi mesi, Mahmood dichiara di non sentire troppo la pressione: "Mi sto godendo tutto. È l’anno più importante della mia vita e la paura è solo che possa finire, quindi cerco di fare più cose possibili". Il cantante motiva l'assenza di apprensione col fatto di aver raggiunto traguardi ben superiori alle attese: "Vincere Sanremo era già oltre le aspettative. Sono andato all’Eurovision senza ansia, pensando che avevo già ottenuto quel che volevo dalla vita. Ma da lì è arrivata questa botta incredibile dell’estero".

Il successo all'estero è arrivato a seguito della sua partecipazione all'Eurovision Song Contest, dove è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare dalla vasta platea europea. Ma se avesse accettato il consiglio di molti, forse la sua musica non avrebbe mai varcato i confini nazionali: "Dopo Sanremo c’era chi mi diceva di non andare all’Eurovision. In Italia non ha mai avuto tutto questo appeal, sembrava un po’ l’elenco degli avanzi".

Per fortuna Mahmood ha deciso di fare di testa propria: "Io però ero curioso dell’esperienza e non mi sono posto il problema se fosse da sfigati". "Guarda cosa è successo...", commenta soddisfatto il giovane cantante.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?