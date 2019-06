Marco Carta, il padre della donna arrestata: "Si è presa la responsabilità per salvarlo"

Venerdì 30 maggio, Marco Carta veniva arrestato insieme all’amica Fabiana Muscas per il furto di sei magliette del valore di 1200 euro, ma il padre della donna si è detto certo che la figlia sia assolutamente innocente.

Se il cantante è stato rilasciato in attesa del processo, la Muscas, che lavora come infermiera al Brotzu, è in carcere e a parlare per lei attraverso le pagine de L’Unione Sarda, ci ha pensato il padre, convinto dell’estraneità della figlia. “ Mia figlia si è presa la responsabilità per salvare lui – ha dichiarato l’uomo, pensionato di 87 anni, che ha ammesso di non essere a conoscenza dell’incontro che doveva avvenire tra Fabiana e Marco Carta a Milano - . Abita con noi, è in ferie e non è ancora rientrata. Per quel che sapevamo doveva andare a Roma a incontrare alcuni amici, è partita venerdì. Doveva restare lì una settimana ".

La 53enne, invece, pare abbia modificato i programmi e deciso di raggiungere il cantante sardo nel capoluogo lombardo. “ Forse ha raggiunto Carta. Non sapevamo nulla. È sua amica da anni, oltre a essere sua fan. Frequenta la sua casa, le sorelle – ha aggiunto ancora il padre della Muscas - . Non so come si siano conosciuti ”.