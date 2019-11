Il marito di Virginia Raggi, sconsolato su Facebook: "Anche stanotte torni domani. Raggi dove sei?"

Da qualche settimana Andrea Severini ha attirato l'attenzione degli utenti del web per i suoi post ironici. Lui è il tecnico del suono di una importante radio romana ma, oltre questo, èsoprattutto il marito di Virginia Raggi. Raramente si mostra in pubblico e ancor più raramente parla di sua moglie ma ha scelto la via dei social per rispondere in modo ironico e anticonvenzionale alle tante critiche che piovono sul sindaco di Roma.

Da qualche settimana la Capitale è entrata in clima elettorale e anche Matteo Salvini è sceso in piazza per proporre il suo programma elettorale. Le polemiche sulla “sindaca” di Roma sono sempre più accese e vibranti a causa dei tanti problemi che affliggono la Capitale, una delle città più belle del mondo. “#virginiadimettiti” è l'hashtag lanciato dal “Capitano” qualche settimana fa su Twitter durante la sua visita al mercato di Torpignattara per promuovere una petizione contro Virginia Raggi. La sua colpa, secondo i grandi accusatori, sarebbe quella di non lavorare abbastanza per la città.

Parole che non sono andate giù ad Andrea Severini, che ha quindi iniziato a rispondere con ironia su Facebook, pubblicando ogni sera dopo mezzanotte un post in cui dimostra che sua moglie, nonostante l'ora tarda, non è ancora rincasata. “ Neanche con le melanzane alla parmigiana, ha ragione Salvini allora! #raggidovesei #raggidimettiti ”, ha scritto Severini all'1.42 del mattino di mercoledì 27 novembre a corredo di una teglia di melanzane alla parmigiana a metà che aspetta di essere mangiata. “ Ciao sono Andrea e anche oggi ci vediamo domani! #raggidovesei #raggidimettiti ”, ha scritto invece il 21 novembre all'1.19 del mattino, evidentemente stanco di aspettare il ritorno a casa della moglie.