Massimiliano Varrese attacca la Bertè: "Distratto dalla sua maleducazione alla finale di Amici Celebrities"

Secondo classificato ad Amici Celebrities, Massimiliano Varrese ha vissuto un momento imbarazzante in seguito alla performance in cui ha interpretato Prince sulle note di “Kiss”.

Loredana Bertè, che ha ritenuto disastroso il falsetto di Varrese, è scoppiata in una fragorosa risata perché “ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che ti voleva strangolare” e, proprio in merito a quanto accaduto durante l’ultima puntata di Amici Celebrities, l’attore si è tolto un sassolino dalla scarpa rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram. Una delle sostenitrice di Massimiliano, infatti, ha ritenuto inaccettabile l’atteggiamento della cantante nei confronti di Varrese e, dello stesso parere, è stato lui stesso.