Tutta la verità sul rapporto fra Kate e Meghan

Negli ultimi anni la royal family e il palazzo reale sono stati interessati da importanti sconvolgimenti. Dopo l'uragano e gli strappi all'etichetta di corte apportati in passato da Lady D, oggi, dopo venti anni, il palazzo reale è stato scosso da nuove intemperie. I due giovani Principi William e Harry, figli di Carlo d'Inghilterra e Lady Diana, hanno contratto entrambi matrimonio, ammettendo alla corte inglese due giovani donne agli antipodi per personalità e cultura. Mentre William ha sposato Kate Middleton, una donna posata, sobria, attenta e osservante delle regole imposte a Corte, Harry ha deciso di unirisi in matrimonio, rompendo gli schemi classici di Palazzo, alla briosa Meghan Markle, una donna divorziata e un'attrice americana. Nonostante Harry abbia contravvenuto ai diktat di Palazzo, la Regina madre ha comunque accettato con riserva la relazione d'amore e la celebrazione del matrimonio del nipote. Oggi, dunque, le due donne giunte ai vertici della nobiltà inglese, entrambe assurte al titolo regale di duchesse e divenute cognate, quali rapporti hanno scelto di coltivare tra loro?

Le duchesse reali, molto diverse nella loro prossemica, nel modo di pensare, di approcciarsi al mondo e anche di abbigliarsi, sapranno mantenere una relazione di cordialità meramente di facciata oppure tra di esse intercorre un legame di sincera amicizia? La verità è quantomai impossibile ricavarla, poiché tutto quello che ruota intorno alla famiglia reale è top secret. All'esterno trapela soltanto quallo che la medesima Regina e il suo entourage deicde che debba emergere dinanzi al popolo inglese e al mondo intero.

L'immagine che deve assolutamente comparire della royal family è qualla corrispondente ad un clan regale, unito, sorridente, privo di pecche o scandali. Se ne deduce che nessuna delle due giovani cognate contravverrà a tale regola implicita e sottesa, arrischiando a sparlare velenosamente l'una contro l'altra. Ecco perché i fiumi di inchiostro consumati dai tabloid popolari inglesi per descrivere il rapporto odiato amato tra le due cognate reali è discutibile e poco credibile. La stampa inglese, anche la più accreditata, difficilmente potra accedere alle vicentde private interne al palalzzo reale e riportarle sui loro siti. Soprattutto i tabloid scandalistici Daily Mail o il Sun, che sovente riferiscono al pubblico notizie di guerre intestine di Palazzo tra le due duchesse, sono da considerarsi privi di fonfamento e veridicità, il loro scopo ultimo è strumentalizzare tale genere di scoop per conseguire facili introiti.

L'interesse del popolo inglese al gossip reale

La famiglia reale regnante ha da sempre reppresentato per i media inglesi un boccone prelibato per poter riempire pagine e pagine di notizie sul gossip reale. Risalendo ai tempi in cui la stamba britannica discettava sulle vicende private scandalistiche di Carlo e Diana facendo balzare le vendite dei giornali a quote incredibili. Ma molto è cambiato da allora. L'evoluziome temporale, i costiumi sociali, la cultura globale hanno rinnovato l'approccio della gente comune a tale genere di notizie. Oggi, gli articoli e gli scoop riguardanti il Principe Harry e Meghan Markle o le faide tra le due duchesse cognate hanno un impatto molto minore sul pubblico rispetto al passato.

La maggioranza della popolazione inglese rigetta o comunque "snobba" la storie di gossip della royal family. L'esempio lampante è rappresentato dalla famosa intervista indetta dal Principe Harry che richiamò l'attenzione generale a livello internazionale, ma alla fine l'audience registrato dopo la trasmissione dell'intervista sulle tv nazionali è stata risicata comparando il dato con il numero complessivo degli abitanti del Regno Unito. Differentemente nei Paesi esteri, tipico il caso dell'Italia, le notizie concernenti le vicende private dei nobili inglesi risultano molto allettanti e suscitano curiosità nei lettori.

Meghan e Kate sono amiche o nemiche?

C'è da chiedersi, però, vista la quantita industriale di news su questo tema, se siano veritiere o plateali bufale servite agli ignari lettori. La risposta è che potrebbero essere vere e proprie fake news, poiché ufficialmente non è mai emerso un episodio di reale rottura o scontro eclatante tra le ducchesse di Sussex e di Cambridge.

Non vi è alcuna prova certa al momento attuale che tra le due cognate assurte al ruolo di nobiltà vi sia stato un alterco o screzio che sia divenuto di pubblico dominio. Le due donne sono "obbligate" ad interpretare un ruolo quando appaiono insieme nelle occasioni mondane perché devono rappresentare la Corona inglese. I loro atteggiamenti di cordialità forzata o i sorrisi smaglianti reciproci sono soltanto una sceneggiata farsesca, dei rituali imposti dai vertici nobiliari, un'ipocrisia costruita per mascherare la vera realtà opportunamente occultata. Però, d'altro canto, non si può affermare nemmeno che tra le due giovani reali sia in corso davvero una disputa per accapararsi un qualche regno ambito.

I media britannici, pur di vendere qualche copia in più, potrebbero aver costruito storie totalmente inesistenti riguardo la rivalità esasperata tra la moglie di Harry e quella di William. Alcuni tabloid hanno pubblicato degli articoli in cui il tema centrale era l'acrimonia tra le due duchesse, reputata così parossistica che le due comuicavano soltanto a distanza tramite WhatsApp. Oppure altri escamotagè giornalistici, come le numerose notizie riguardanti la competizione sfrenata tra le due donne, palesabile anche nell'abbigliamento. Scoop che sanno di aria fritta.

Meghan e Kate rivali per un fattore estetico?

Sempre attingendo alle fonti giornalistiche, sovente si vocifera in merito ad una rivalità tra Meghan Markle e sua cognata Kate Middleton. Su quali basi? Beh ad esempio sul fattore estetico. Nelle varie uscite pubbliche ufficiali o private, spesso i media scrivono di tentativi tra le due duchesse di imitarsi a vicenda, o di surclassare l'altra allo scopo di umiliarla pubblicamente. Anche questo genere di notizie risultano alquanto infondate, basti pensare che la duchessa di Sussex e la duchessa di Cambridge hanno a loro dosposizione interi guardaroba di abiti dei migliori stilisti al mondo e usufruiscono degli esperti di moda più famosi assunti per curare il loro look. A ragione di ciò, vengono a perdere di credibilità tutti quei titoloni da strillo del tipo " William umilia Meghan o Kate umilia Meghan o Meghan e Kate ai ferri corti", poiché si basano su mere congetture.

Dunque, tra la duchessa di Sussex, Meghan Markle, e la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, scorre buon sangue o c'è livore e invidia come succede a molte donne comuni? Sicuramente la verità sul rapporto che intercorre tra le due cognate reali non lo si puo captare dalle pagine e dalle notizie edulcorate propinate dalle riviste di gossip. Quello che perviene al pubblico, a cui si può credere assumendola come versione più appropriata, sono le immagini di volti sorridenti e scene amorevoli e solidali interscambiate tra i personaggi nobili inglesi "imposte" dai canoni della Corona inglese.