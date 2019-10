Miley e Liam dopo il divorzio, chi sono i nuovi fidanzati?

Tra di loro non ha funzionato. Miley Cyrus e l’ormai ex marito Liam Hemsworth sembrano aver archiviato la loro relazione, pronti per andare avanti. Ci hanno messo una pietra sopra, anzi un macigno, visto che da un po’ di settimane entrambi hanno un’altra persona al loro fianco. La cantante è stata vista in compagnia del collega australiano Cody Simpson, mentre l’ex marito ha iniziato una relazione con l’attrice Maddison Brown.

Entrambi molto noti in America e in Australia, loro terra d’origine, sono al contrario quasi sconosciuti nel nostro Paese. Chi ha rubato il cuore dei due neo-separati?

Cody Simpson: nuotatore, cantante, fidanzato delle star

Australiano, 22 anni (cinque in meno rispetto a Miley Cyrus). Cody Simpson nasce come nuotatore, ha vinto due medaglie d’oro ai Mondiali di nuoto a Queensland. Ha sempre amato cantare, si esibiva nella cameretta di casa sua. I video dei suoi “show” casalinghi, finiti in rete, gli hanno portato un sacco di follower e gli hanno spianato la strada verso il successo. Ha inciso il primo album a 15 anni, "Paradise", e poi altri due: "Surfers Paradise" nel 2014 e "Free" nel 2015.

Da allora è stato leggermente distratto e non ha composto nessun nuovo singolo: ha avuto prima una relazione con la modella Bella Hadid, ora sta con Miley Cyrus.

Lui e la cantante si conosco dal 2014, quando per la prima volta furono pizzicati insieme. Si sono poi visti ad altri eventi mondani, tra cui la festa di Gigi Hadid, sorella dell’ex fidanzata di Simpson. Solo dopo la fine del matrimonio con Liam Hemsworth e il flirt con la blogger Kaitlynn Carter, pare che i due si siano avvicinati, questa volta per non separarsi più. Si spera, considerando la turbolenta vita amorosa dell’ex stellina Disney.

Maddison Brown, un viso conosciuto

A guardarla bene, la fidanzata 22enne di Liam è un volto noto: interpreta Kirby Anders, uno dei personaggi più amati della serie "Dynasty", insieme a Liz Gilles. Maddison Brown fa di mestiere l’attrice: non è ancora famosa come il fidanzato ma ha una carriera promettente. Oltre alla serie tv Netflix, ha recitato anche nel film "Strangeland", con Nicole Kidman.

Condivide con il nuovo fidanzato il lavoro, le origini, anche lei è australiana, e la bellezza fuori dal comune. Si sono conosciuti durante il programma "Zach Sang Show", dove erano entrambi ospiti. In quella occasione l’attrice avrebbe già mostrato un interesse per l’attore, troppo distratto dal dolore per la fine della sua relazione per accorgersi di lei. Poi mesi di vuoto e solitudine, fino alle foto che li ritraggono insieme per le strade della Grande Mela, in atteggiamenti inequivocabili. Il programma fu galeotto, e Liam Hemsworth è tornato a sorridere.