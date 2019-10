Uscita romantica per Liam Hemsworth e Maddison Brown

Dopo un periodo buio, per Liam Hemsworth l’autunno è iniziato all’insegna del romanticismo. Le ultime notizie davano il biondo attore in Australia, dove, dopo la rottura con la moglie Miley Cyrus, si era rifugiato per stare con la famiglia. Ma dopo un’estate decisamente ritirata, passata sulle spiagge a fare surf con il fratello Chris, pare che l’amore abbia nuovamente bussato alla porta del 29enne di Melbourne. Liam è stato infatti avvistato in più di un’occasione in compagnia dell’attrice di "Dynasty", Maddison Brown. I due, già fotografati insieme per le strade di New York, sono stati “beccati” in atteggiamenti affettuosi durante quella che appare a tutti gli effetti come un’uscita romantica.

Ma Maddison, che con Liam condivide anche la terra d'origine, aveva già espresso il suo apprezzamento per l'affascinante interprete di "The Hunger Games". Durante un’intervista per "The Zach Sang Show", la 22enne aveva affermato che le sarebbe piaciuto avere una love story con l'attore e perché no, anche con il fratello Chris.

Ora, dato che il supereroe della Marvel è felicemente sposato con Elsa Pataky, la bionda Maddison si dovrà accontentare del più piccolo dei fratelli, che sembra aver esaudito il suo desiderio. Tuttavia Liam non è l’unico ad aver riscoperto l’amore: l'ex moglie Miley, dopo la relazione estiva con Kaitlynn Carter, pare abbia trovato un nuovo partner nel cantante Cody Simpson. L'irrequieta popstar e il giovane cantante si conoscono da diversi anni, ma nelle ultime settimane sono stati visti scambiarsi tenere effusioni, che hanno subito fatto insospettire i fan.