Miriana Trevisan sull’incontro tra Pago e Serena: "Non lascerà il Gf Vip per lei"

Cosa ne sarà dell’esperienza di Pago al Gf Vip dopo l’incontro con la ex Serena? Miriana Trevisan sembra essere certa del fatto che il cantante, suo ex compagno, non lascerà la Casa per rincorrere la Enardu.

Lei, che ha mantenuto un ottimo rapporto con il padre di suo figlio anche dopo la separazione, si era già espressa su quanto accaduto a Temptation Island Vip mantenendo sempre un certo distacco dalla situazione e non dimostrando rancore nei confronti della Enardu. Intervistata dal settimanale Chi, però, non ha avuto problemi nell’aggiungere il suo parere su quanto accaduto durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, spezzando anche una lancia a favore di Serena.

“ Serena sta compiendo un percorso personale perché solo ora si è resa conto veramente di tutto – ha detto Miriana - . Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata. La carta del Gf Vip è stata un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro lei ”. Tra le due, tuttavia, non c’è mai stato alcun tipo di contatto perché, come spiegato dalla Trevisan, Pago ha preferito “ tenerci separate”.

Di una cosa (o forse più di una), Miriana sembra essere davvero certa. “ Pago è innamorato ma ha perso la fiducia. Sono certa, però, che non lascerebbe mai il Grande Fratello Vip per Serena perché ora ha bisogno del suo spazio – ha fatto sapere lei con l’augurio che entrambi possano ritrovare la serenità che cercano da tempo - . A prescindere che tornino insieme o no, spero che stiano bene perché da tempo vivono un dolore reciproco. Un dolore che li ha portati a compiere questo difficile percorso. Non vorrei che il loro fosse uno di quei rapporti che si trascina inutilmente nel tempo ”.

La Trevisan, inoltre, ha dimostrato di conoscere molto bene l’ex compagno e di essersi resa conto della sua sofferenza attraverso gli sguardi mostrati alle telecamere durante quell’inatteso incontro con la Enardu. “ Lui non se lo aspettava. Guardandolo in faccia ho visto la sua ferita ancora aperta – ha aggiunto ancora -. Ci vuole tempo per guarirla. Bisogna capire se Pago riuscirà a ricucire il rapporto con Serena con fiducia, dopo un tradimento, o se quella cicatrice continuerà a sanguinare ”. “ Pago – ha fatto sapere ancora - ,dopo Temptation Island Vip, non ha cercato o voluto Serena. Ma si è goduto suo figlio e la famiglia per ricominciare ”.