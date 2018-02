Dopo Monte anche Moser riceve il tapiro d'oro. Ignazio: "Amore mi hai fatto cornuto?"

Dopo il tapiro a Francesco Monte, consegnato proprio sotto casa di Cecilia Rodriguez, anche Ignazio Moser ha ricevuto una bella sorpresa dall'inviato di Striscia la Notizia.

Ieri sera, infatti, è andata in onda la consegna del tapiro d'oro a Francesco Monte per motivi legati all'Isola dei Famosi. Ma Valerio Staffelli ha pizzicato l'ex naufrago in un posto davvero "insolito" sotto casa della Rodriguez. Ma non è tutto. Mentre l'inviato dle tg satirico consegnava il tapiro a Monte, dall'altro lato della strada c'era Cecilia che passeggiava con il cane. Una coincidenza?

Secondo i diretti interessati sì, secondo Valerio Staffelli no. L'inviato di Striscia, infatti, è convinto che i due si stessero per incontrare... poi l'arrivo del tapiro. Così, ieri sera, Ignazio Moser è intervenuto attraverso il suo profilo Instagram per smentire qualsiasi tipo di insinuazione su un presunto tradimento, ma nonostante tutto, questa notte anche lui è stato raggiunto da un bel tapiro d'oro.

Come si può vedere dalle storie di Instagram di Ignazio, ieri sera lui e Cecilia Rodriguez erano a cena fuori con amici, ma proprio quando stavano per rientrare a casa sono stati raggiunti da Staffelli. "E fu così che ricevetti il mio primo tapiro - dice Ignazio nel video - tapiro con le corna. Per colpa sua (rivolto a Cecilia Rodriguez, ndr). Amore perché mi hai fatto cornuto?". E dopo avergli fatto una smorfia, arriva la riposta della ex di Monte: "Ma vaffanculo dai".

Una volta arrivati nella loro casa, quindi, Ignazio ha mostrato il suo tapiro e quello della fidanzata: "La chiamavano la casa del tapiro, però il mio è molto più figo, sono io il tapiro vichingo. Questo è un po' tarocco secondo me (indicando quello della fidanzata Cecilia, ndr)".

Nessun triangolo amoroso? La storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita definitivamente?