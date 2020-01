Moreno Merlo all’attacco: "Dopo che molliamo la Caruso, diventiamo tutti gay”

L’incontro tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso nella Casa del Gf Vip 4 ha permesso a Moreno Merlo di sferrare un nuovo attacco nei confronti della ex fidanzata.

La relazione tra l’ex single di Temptation Island e la Bonas, com’è noto, è finita da tempo, ma continua a portarsi dietro una serie di strascichi. Tra loro, infatti, il tutto si è concluso in maniera abbastanza turbolenta con una serie di pesanti accuse reciproche che si sono lanciati a distanza nei salotti di Barbara d’Urso. Così, rivedendo la sua ex alle prese con un confronto diretto con il gieffino Ivan, Merlo ha colto la palla al balzo per continuare a commentare con velenosa ironia la “parabola televisiva” della showgirl.

Paola e Ivan hanno avuto modo di chiarirsi riguardo alcune dichiarazioni che lei aveva rilasciato riguardo la loro vecchia conoscenza a Supervivientes. In quel caso, secondo la Caruso, lo spagnolo finse interesse per approdare in Italia ed ottenere successo nel nostro Paese sfruttando, quindi, la sua immagine e facendole credere che tra loro potesse esserci del tenero. Gonzalez, invece, sembrava essere rimasto abbastanza infastidito da alcune rivelazioni di Paola riguardo la loro intimità che, come confessato da lei davanti le telecamere, non ci sarebbe mai stata. “ Al momento di quagliare, non ha quagliato ”, aveva detto lei, lasciando intendere che Ivan potesse essere gay.

Fatto chiarezza su queste esternazioni, la Caruso ha fatto un passo indietro sostenendo di non aver mai parlato di omosessualità, ma Moreno Merlo ha colto la palla al balzo per commentare con sarcasmo alcuni atteggiamenti che, a suo parere, Paola ripeterebbe con tutti i suoi ex – o presunti tali – alla fine di ogni relazione. “ Chissà perché molliamo la Caruso e diventiamo improvvisamente tutti gay obbligatoriamente – ha scritto Merlo sotto il video che ripropone lo sfogo di Gonzalez al Gf Vip 4 - . C’è qualcosa che non quadra. Ho un dejavu ”. “ Con stasera, dopo quello che ho visto e sentito, penso di volare ”, ha continuato a commentare Moreno sui social.