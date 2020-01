Most Dangerous Game, serie tv thriller con Christoph Waltz e Liam Hemsworth

Most Dangerous Game è la prossima serie tv della nascente Quibi. Protagonisti di questo thriller saranno Christoph Waltz e Liam Hemsworth, ecco di cosa si tratta.

Most Dangerous Game, cosa sappiamo della serie tv

La serie tv racconterà una storia thriller in cui un uomo, Dodge Maynard, cerca di salvare dalla morte la moglie incinta gravemente malata. Nel farlo, il protagonista accetterà di partecipare ad un gioco mortale in cui scoprirà di non essere il cacciatore ma la preda. L’obiettivo della serie è quindi esplorare i limiti della persona e vedere fin dove si è disposti ad arrivare per salvare la propria vita e quella dei propri cari.

La storia avrà come protagonisti a Liam Hemsworth, cioè Dodge Maynard, e Christoph Waltz, cioè Miles Seller. Most Dangerous Game segna il debutto come protagonista di una serie tv per il premio Oscar Christoph Waltz e la sua prima collaborazione con Liam Hemsworth, fratello di Chris, volto di Thor nei film Marvel. Il cast di Most Dangerous Game comprende anche Sarah Gadon, conosciuta per la sua partecipazione in 22.11.63, True Detective e il film Enemy; Billy Burke visto nell’horror Light Out - Terrore nel buio e nella serie tv Revolution; e Natasha Bordizzo protagonista della serie Netflix The Society.

La serie è creata e scritta da Nick Santora, già sceneggiatore di altri successi come I Soprano, Prison Break e delle prossime serie tv su Jack Reacher e Il Fuggitivo. Alla regia invece è stato annunciato Phil Abraham, già regista della serie Amazon Jack Ryan, di Daredevil e Ozark per Netflix e soprattutto di Mad Men, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy.

Quibi, la nuova piattaforma streaming

Most Dangerous Game sarà disponibile sulla piattaforma streaming Quibi, un’app creata da Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman di prossimo rilascio - 6 aprile 2020 - che si appresta ad entrare con forza nel mondo dei contenuti streaming. Jeffrey Katzenberg è noto per essere un produttore di successo, nonché fautore della rinascita della Disney negli anni ‘90. Katzenberg, insieme a Steven Spielberg, è inoltre il fondatore della casa di produzione Dreamworks.

Il prossimo progetto del produttore statunitense è ora Quibi, app che fa già molto parlare di sé nonostante debba ancora essere messa sul mercato. Quibi infatti vanta fin da ora nel suo catalogo importanti nomi coinvolti nella realizzazione dei propri contenuti. Oltre a Christoph Waltz e Liam Hemsworth, anche Steven Spielberg ne farà parte con After Dark, serie tv horror da lui ideata visibile solo durante le ore notturne, così da intensificarne l’esperienza. Su Quibi vedremo inoltre serie tv e programmi che includono la partecipazione di star del cinema come Laura Dern, Zack Efron, Bill Murray, Guillermo Del Toro, Justin Timberlake, Kiefer Sutherland, Jennifer Lopez e molti altri.

La peculiarità che distingue Quibi è dovuta, oltre alla presenza di un ingente numero di personaggi famosi, anche alla durata dei suoi contenuti. Ogni episodio infatti durerà circa 10 minuti, con una modalità di visione che cerca così di rivoluzionare il mondo dello streaming attuale.