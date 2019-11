Nicole Mazzocato allontana i rumors sulla crisi con Thomas: "Andiamo a convivere"

Fino a poche settimane fa la relazione tra Nicole Mazzocato e Thomas Teffah sembrava essere arrivata al capolinea. Le voci su un possibile flirt tra l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" e Andrea Damante avevano scatenato una vera e propria bufera social. Lo stesso modello di origini marocchine si era lasciato travolgere dai pettegolezzi, arrivando a rimuovere le foto con la fidanzata dai suoi profili social. A fine ottobre, però, Nicole è tornata a parlare apertamente della vicenda su Instagram, rassicurando i suoi fan sulla sua storia d'amore. Tutto risolto: l'amore tra lei e Thomas è ancora forte.

Le ultime notizie confermano la loro ritrovata armonia. Nonostante i rispettivi impegni di lavoro li tengano spesso lontani l'uno dall'altra, Nicole Mazzocato ha stupito i suoi follower svelando attraverso i social, cosa accadrà nei prossimi mesi. Nelle storie del suo account Instagram, la bella influencer veneta ha raccontato di un'importante novità per il 2020. Niente che riguardi la sua vita professionale, bensì la sua relazione con Teffah. Nel rispondere alla domanda di un follower sull'annuncio di una novità prevista per dicembre, Nicole Mazzocato ha risposto entusiasta: " Io e Thomas andiamo a convivere! " Una scelta dovuta per consentire loro di coltivare il loro amore. Lui, infatti, vive e lavora nella città di Londra, anche se attualmente si trova in Arabia Saudita da alcune settimane per impegni professionali. Lei, invece, vive e lavora a Milano e raggiungerlo in giro per il mondo o in Gran Bretagna è spesso impossibile.

Per la coppia si tratta, dunque, di un passo importante, che arriva a dieci mesi di fidanzamento. Dopo la burrascosa rottura con l'ex tronista Fabio Colloricchio, infatti, la Mazzocato ha ritrovato serenità e passione al fianco di Thomas. Il 10 novembre la coppia ha festeggiato i dieci mesi di relazione e l'influencer ha pubblicato sui social network un lungo post d'amore per il compagno. Oggi, come un fulmine a ciel sereno per i suoi ammiratori, ecco la notizia. Nicole non ha dato ulteriori dettagli sulla prossima convivenza, salvo menzionare il fatto che i due andranno ad abitare insieme (forse a Londra), tra dicembre e gennaio del prossimo anno.