Nuova bordata di Heather Parisi: "L’indifferenza è un atto di carità"

Twitter è il social network preferito di Heather Parisi, che qui spesso si lascia andare a pensieri in libertà su tutti gli argomenti di suo interesse. Ultimamente si occupa spesso di politica, con uno sguardo sui gravi fatti di Hong Kong che la riguardano da vicino, visto che ormai da tanti anni vive nella città orientale. Non manca di tirare bordate, spesso velenose, contro la sua “Nemica amatissima” Lorella Cuccarini e anche uno degli ultimi tweet condivisi dalla showgirl americana sembra far riferimento a lei.

In questi giorni, Heather Parisi si trova in Italia per partecipare a Live – Non è la d'Urso. Nella puntata di domani, infatti, sarà per la prima volta ospite in un programma insieme a suo marito Umberto per affrontare le 5 sfere di Live sul tema della maternità in età avanzata. Dopo l'intervista di qualche settimana fa a Verissimo, la showgirl americana torna in televisione ed è pronta a regalare momenti divertenti e di riflessione. Proprio durante l'ospitata da Silvia Toffanin avevano fatto discutere le sue parole contro Lorella Cuccarini. Frasi taglienti e pungenti che hanno sottolineato ancora una volta la forte rivalità tra loro che perdura da oltre 30 anni. “ Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita ”, aveva detto la Parisi a Verissimo, nonostante al padrona di casa le avesse fatto notare non fosse una frase adatta per una collega.

Senza fare nomi, dal suo profilo Twitter, Heather Parisi è tornata a parlare di indifferenza con toni molto aspri, che hanno fatto immediatamente pensare a un riferimento alla sua collega. “ Non è vero che l'indifferenza è un sentimento negativo. L'indifferenza non è altro che tollerare i comportamenti e i pensieri di chi ha gusti diversi dai nostri. E, la tolleranza cos'è? Non è altro che carità. Ecco, l'indifferenza è un atto di carità ”, si legge nel suo tweet che, come spesso accade, ha ottenuto un buon riscontro da parte dei seguaci.

Non sono mancate le critiche e gli attacchi contro la showgirl americana per le sue parole, ma Heather Parisi ha sempre dimostrato di essere libera e di non aver paura di esprimere un giudizio. Proprio pochi giorni fa, con un lungo post su Instagram, ha polemizzato sulle critiche che le vengono mosse per le sue parole, ipotizzando che alla base ci possa essere una sorta di discriminazione verso di lei, che non è italiana. Questo non la ferma di sicuro ma, anzi, sembra darle ulteriore spinta per continuare nel suo percorso di poca diplomazia ma molta sincerità. Chissà se domani da Barbara d'Urso farà qualche riferimento al tweet o alla collega. Chi la conosce bene sa che qualche frecciatina non mancherà.