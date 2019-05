L'indiscrezione: "Meghan non è ben voluta dagli amici di Harry"

Meghan Markle è sicuramente il membro della famiglia reale più chiacchierato del momento. L’ultimo gossip vorrebbe che la duchessa di Sussex non fosse ancora entrata nelle grazie degli amici del principe Harry. A rivelarlo è la biografa reale Angela Levin nel documentario Meghan e Harry Plus One, trasmesso dalla Cbs negli Stati Uniti.

Il timore sarebbe che il forte carattere di Meghan Markle abbia preso il “sopravvento” sul povero duca di Sussex, succube delle decisioni e dei pensieri della moglie. “ Penso che Meghan non sia popolare in alcuni gruppi perché adorano Harry e sono convinti che adesso sia lei a condurre lo spettacolo ”, ha dichiarato nel video la biografa.

C’era da aspettarselo che per Meghan, divorziata, ex attrice e con una storia famigliare complicata, non fosse affatto facile essere accettata dalla “cerchia” del marito, composta per lo più da ricchi nobili inglesi. Ma è impossibile non ipotizzare che la bella attrice americana possa anche aver attirato verso di sé molte gelosie. D’altronde il principe Harry sembra cambiato da quando ha al suo fianco l’attrice: da scapolo d’oro d’Inghilterra a marito e padre premuroso in pochissimi anni.

Infatti la relazione tra lei e il secondogenito di Carlo e Diana fu resa nota nel 2016. L’anno dopo fu annunciato il loro fidanzamento ufficiale e le loro nozze, celebrate il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Lo scorso 6 maggio, poi, è nato Archie Harrison Mountbatten-Windsor. “ Non potrei immaginare la mia vita senza mio figlio ”, ha detto il neo-papà recentemente.