Pago a cena con il figlio di Serena Enardu

La fine della relazione tra Pago e Serena Enardu sembra non aver cambiato i rapporti tra il cantante e il figlio della ex compagna, Tommaso.

Come raccontato dal giovane, infatti, lui e Pago si sono concessi una cena fuori documentando, poi, tutto sui social. In una atmosfera serena e sorridente, l’ex protagonista di Temptation Island Vip e il ragazzo hanno trascorso delle piacevoli ore tra chiacchiere e buon cibo. Pago e Tommaso, dunque, sembra non abbiano perso quella complicità che erano riusciti a stabilire nei sette anni di relazione del cantante con Serena Enardu.

Lei, assente alla serata tra uomini che i due si sono concessi, aveva spiegato in alcune interviste il sentimento che ancora la lega all’ex compagno e che deriva proprio dalla lunga relazione che hanno vissuto. L’amore, però, è ormai svanito e, nonostante Pago abbia più volte dichiarato di essere ancora innamorato di Serena, è stata lei a rendersi conto che quelle emozioni che potrebbero tenerla legata ad un uomo, non esistono più. La sua partecipazione a Temptation Island Vip è stata una delle più discusse di sempre, tanti utenti della rete si sono scagliati contro di lei accusandola di aver trattato Pago in malo modo e di non meritarsi in alcun modo le attenzioni di un gentiluomo come lui. La Enardu, quindi, ha incassato il colpo e ribadito di non aver vissuto in maniera tranquilla questa separazione, ma di aver preso questa decisione per tutelare se stessa e il proprio benessere.

Accanto alla madre in questo periodo complicato c’è sempre stato il figlio Tommaso che, come raccontato da Serena in alcune Instagram story, è stato la persona che più di chiunque altro ha capito e compreso il suo percorso e il suo atteggiamento a Temptation Island Vip. Già durante la partecipazione della madre al programma, Tommaso aveva preso parola per commentare duramente le dichiarazioni di Giovanni Conversano e prendere le difese della mamma. Ora, il figlio di Serena, dimostra ancora una volta una maturità forse non comune tra i suoi coetanei decidendo di mantenere vivi i contatti con Pago pur consapevole che la storia d’amore tra lui e la madre sia definitivamente giunta al capolinea.