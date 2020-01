Paola Di Benedetto: "Il Gf Vip non metterà in crisi la mia relazione"

Alla vigilia della sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto rassicura tutti sulla tenuta della sua relazione con Federico Rossi, del duo Benji & Fede: "Chi si aspetta una nostra rottura resterà deluso".

Intervistata dal settimanale Chi, Paola Di Benedetto spiega i motivi che l'hanno spinta a partecipare al reality show di Canale 5: "Ho accettato il Gf Vip perché voglio che la gente conosca la vera Paola". Ma non solo, la giovane sembra determinata a non ripetere alcuni errori compiuti durante la sua precedente partecipazione ad un altro reality: "All’Isola mi sono infilata in una dinamica di coppia che non ripeterei".

Paola Di Benedetto fa riferimento alla relazione - mai effettivamente decollata - con Francesco Monte, durante la loro partecipazione all'Isola dei Famosi di un paio di anni fa. Adesso la ragazza sembra convinta nel voler evitare di ripetere tale errore sia per farsi conoscere come persona e non come "fidanzata di", ma soprattutto perché adesso il suo cuore è felicemente impegnato.

Quando le viene chiesto se nella Casa si potrebbe innamorare, Paola non mostra alcun dubbio: "Penso che potrei continuare a essere innamorata di chi è fuori". Per rassicurare i suoi fan e soprattutto il suo Fede Rossi, la Di Benedetto si mostra categorica: "Chi si aspetta una nostra rottura resterà deluso".

Il principale obiettivo della bella modella è quello di farsi conoscere al pubblico nella sua semplicità: "Vorrei venisse fuori la mia normalità, desidero uscire dal cliché della bella statuina". "Sono più normale di tante persone che dicono di esserlo", aggiunge determinata.

A preoccupare Paola Di Benedetto è solo la differenza di età con molti degli altri inquilini della casa di Cinecittà: "L’unico problema che vedo è che ci sarà gente più grande di me e tenderanno a trattarmi come una bambina". Nessun pensiero, invece, per quanto riguarda il rapporto con le altre donne: "Non temo le donne litigiose e vorrei conoscere bene Barbara Alberti".

Qualche grana in più potrebbe arrivare dagli opinionisti del Gf Vip, Wanda Nara e Pupo. Paola Di Benedetto sembra un po' impensierita dal loro atteggiamento: "Wanda secondo me può essere pungente e anche Pupo ha un caratterino".

