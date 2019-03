Paola Caruso, prima foto social insieme al figlio Michele: “Buona vita”

È diventata mamma il 2 marzo scorso e, dopo qualche giorno dal parto, Paola Caruso ha presentato il figlio Michele sui social.

Direttamente dalla clinica milanese dove ha scelto di mettere al mondo il primogenito, la showgirl ha postato su Instagram il suo primo selfie insieme a “Michelino”, come lo ha sempre chiamato lei. “ Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre – ha esordito la ex Bonas di Avanti un altro - . Ora la mia vita ha un senso ...Buona vita figlio mio ”.

È un augurio importante quello che Paola Caruso ha fatto al bambino, nato dalla relazione con l’ex compagno Francesco Caserta che, però, ha deciso di non riconoscere il piccolo. L’intera gravidanza della showgirl è stata costellata da tantissimi scontri con il padre di Michele avvenuti a mezzo social, tramite carta stampate e attraverso le telecamere dei salotti di Barbara D’Urso.

Come spiegato al settimanale Pomeriggio Cinque, Francesco Caserta non si è presentato nella clinica dopo il figlio Michele è nato e questa, a detta della Caruso, sarebbe stata l’ultima opportunità che lei avrebbe concesso all’ex per mettere fine alla diatriba familiare. Paola, quindi, crescerà il figlio Michele da sola, ma sembra non essere affatto spaventata da questa possibilità.