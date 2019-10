Pechino Express, tra i concorrenti Asia Argento e Gennaro Lillio

Sono state ufficializzate le 10 coppie di concorrenti che prenderanno parte all'ottava edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai2 - prodotto in collaborazione con Magnolia-Banijay Group - che sarà trasmesso nella prima parte del 2020.

La meta di questa nuova edizione di Pechino Express non è stata ancora resa nota, ma sul web si parla di Thailandia, Cina e Corea. Per il viaggio in estremo oriente partiranno 20 concorrenti, organizzati in 10 coppie in gara. "I Gladiatori" saranno il presentatore Max Giusti e il giornalista sportivo Marco Mazzocchi. La coppia "Padre e figlia" è composta dall'ex Iena Marco Marchisio (più conosciuto col nome d'arte Marco Berry) e Ludovica Marchisio.

Asia Argento, figlia del genio dell'horror Dario, e Vera Gemma, erede dell'indimenticato attore Giuliano, andranno a formare la coppia de "Le Figlie d'Arte". Il volto di Real Time Enzo Miccio si affiancherà alla collega Carolina Gianuzzi per la coppia de "I Wedding Planner". Direttamente dalla terza edizione de Il Collegio, Nicole Rossi e Jennifer Poni saranno, appunto, "Le Collegiali".

I gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori, già visti anche nel Minimondo di "Avanti un altro!", saranno la coppia de "Gli Inseparabili". "Le Top" vedranno schierate le bellissime Ema Kovac e Dayane Mello, mentre per la coppia "Mamma e Figlia" partiranno l'ex isolana Soleil Sorge e sua madre Wendy Kay. I comici Annandrea Vitrano e Claudio Casisa formeranno la coppia de "I Palermitani" mentre la Campania risponderà con "I Guaglioni", l'ex gieffino Gennaro Lillio e il modello Luciano Punzo.

L'ufficializzazione di questi nomi, mette fine ai tanti rumors che sono circolati sul web nelle ultime settimane: Luca Onestini, Ignazio Moser e Eva e Mercedesz Henger non partiranno per il viaggio-avventura di Pechino Express 2020.

