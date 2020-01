Il principe Andrea torna al fianco della regina dopo l'addio ai doveri reali

A Buckingham Palace c'è voglia di tornare alla normalità lasciandosi alle spalle polemiche, scandali e guerre interne. Sarà per questo che - a quasi due mesi dall’ufficializzazione del suo ritiro dagli impegni ufficiali - il principe Andrea è tornato a mostrarsi in pubblico insieme alla regina Elisabetta. Sua Maestà e il terzogenito hanno scelto la funzione domenicale, svoltasi nella chiesa della tenuta di Sandringham, per riapparire fianco a fianco dopo il "passo indietro" fatto dal duca di York a seguito dell'intervista "autodistruttiva" rilasciata a "Newsnight" il 17 novembre scorso.

Dopo lo scoppio del caso Epstein, il principe Andrea si è sempre dichiarato estraneo ai reati sessuali di cui era accusato l'amico nonché imprenditore. Le accuse mosse nei suoi confronti da due testimoni del processo avevano però gettato un'ombra sulla sua vita privata. Il suo tentativo di screditare le accuse e ripulire la sua immagine davanti al popolo inglese è però naufragato con la disastrosa intervista concessa alla Bbc. Lo scandalo ha travolto inevitabilmente la famiglia reale, costringendo il duca a fare un passo indietro e a rinunciare al suo ruolo pubblico. Da allora il principe Andrea ha condotto una vita riservata, lontano da occhi indiscreti e dalla sua famiglia. Solo in occasione del Natale, il duca di York era stato visto in chiesa al fianco del fratello Carlo per la funzione religiosa, salvo poi ritirarsi nella tenuta di famiglia per fare compagnia all'anziano padre, il principe Filippo.

Oggi il terzogenito di Elisabetta II è tornato a mostrarsi davanti ai fotografi insieme alla regina per prendere parte alle celebrazioni domenicali a Sandringham. Andrea ha raggiunto la sovrana e il principe Filippo per un pranzo privato nella tenuta di Norfolk, poi ha accompagnato la regina Elisabetta II alla funzione domenicale. Il principe, sempre un passo dietro alla figura materna, è apparso sereno e nelle foto pubblicate dal Daily Mail - in cui si vede a bordo di un suv - si è mostrato addirittura sorridente. La sovrana rende così pubblico, ancora una volta, il suo desiderio di sostenere il figlio anche dopo lo scandalo che ha coinvolto tutta la famiglia. E non poteva essere altrimenti dopo la prova di apertura data nelle ultime settimane dalla 93enne. La risoluzione "pacifica" della Megxit, che ha sancito l'addio definitivo di Harry e Meghan alla famiglia privati dei titoli e dei fondi, deve aver suscitato un'immensa voglia di "normalità" nella regina.