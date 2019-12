Un testimone: "Vidi il principe Andrea con la Giuffre al Tramp Club"

Continuano a spuntare indiscrezioni e novità nello scandalo che riguarda il principe Andrea. Dopo la trasmissione di martedì 2 dicembre, durante la quale è stata intervistata la sua principale accusatrice, Virginia Giuffre, ora pare che un’altra donna sia pronta a parlare. Si tratta di una persona che afferma di aver visto il principe con la Giuffre al Tramp Club di Londra a marzo del 2001.

Secondo quanto riporta il Mirror, la donna smentirebbe quanto affermato dal duca durante l’intervista per la BBC. Nella sfortunata intervista Andrea ha negato nel modo più assoluto di essere stato nell’esclusivo club londinese con la Giuffre in quella data, ma di essersi recato ad un Pizza Express e di aver passato la serata con le figlie. Ma ora la testimonianza della donna potrebbe recargli un ulteriore danno.

A Londra per cercare di parlare con il duca, Lisa Bloom, legale della potenziale testimone, ha parlato ai microfoni di ITV’s This Morning. L’avvocato ha affermato che la donna sarebbe pronta a riferire quanto visto al Tramp Club all’FBI. " Io rappresento una testimone che afferma di essere stata lì”, ha rivelato Lisa Bloom. E ancora: “ Ha visto il principe Andrea con Virginia, e lo ricorda bene perché le fu detto che era un membro della famiglia reale. È stato un grande avvenimento per lei. Ha visto Virginia con lui e ora la porterò all’FBI".

La legale ha poi lanciato un messaggio al duca di York: “ Hai detto che avresti collaborato. Facciamolo. Non farci chiedere un mandato di comparizione. Dacci i documenti, i calendari, i giornali e lasciaci interrogare lo staff che viaggia con te". Virginia Giuffre ha accusato Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne e di essere stata costretta da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. La 35enne afferma di aver avuto il primo rapporto con il principe proprio una notte di marzo del 2001, all’età di 17 anni. La Maxwell l’avrebbe indotta a lasciarsi sedurre dal principe, il quale le avrebbe offerto diversi drink al Tramp Club, prima di recarsi a casa della Maxwell a Belgravia e consumare con lei un rapporto intimo.