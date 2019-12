La Regina Elisabetta riappare dopo la fake news sulla sua morte

La Regina Elisabetta II è stata avvistata dopo la massiccia diffusione di una fake news sulla sua presunta morte.

Lo scrive il DailyMail, che riporta come l’anziana sovrana sia stata fotografata mentre percorreva in auto la strada tra Windsor e Buckingham Palace. È stata poi vista a un evento a Londra e andare a cavallo con il figlio, il Principe Andrea, sul suolo del castello di Windsor. Ma cos’è accaduto?

In questi giorni, un messaggio è diventato estremamente virale su WhatsApp e poi su Twitter. Si trattava dello screen di una conversazione tra un gruppo di amici, chiamati Burnsy, Cheeks, Gibbo, Josh e Morty. Nel messaggio si affermava che la Regina fosse morta per un attacco di cuore e che l’annuncio sarebbe stato dato a breve. Intanto, in sua memoria, delle persone erano state incaricate di attraversare a nuoto il Canale della Manica.

Su Twitter, dove è approdato lo screen in compagnia della foto di un pene, le persone si sono divise in merito alle reazioni. C’è stato chi ha riso e chi, invece, ha continuato a far girare lo screen credendoci in pieno. Ma c’è stato anche chi ha bollato la fake news come irrispettosa e ha invitato a informarsi circa la consuetudine e l’etichetta che viene seguita quando un sovrano britannico muore. Infine c’è stato chi si è domandato ironicamente chi interpreterà Gibbo - uno degli “amici della finta chat” - nell’ottava stagione di “The Crown”.

Re The Queen, Gibbo has forwarded the message from another chat, he didn't write it. Also, the avatar of a peen is for the group chat he's sent it to, it's not his avatar or the person's who wrote the message.

Some of you aren't in group chats and it shows pic.twitter.com/2PJB5UV2xb