Riccardo Fogli a Domenica In: "A L’Isola ho fatto soffrire mia moglie"

Mara Venier ha ospitato Riccardo Fogli nel salotto di Domenica In e, dopo aver ripercorso tutta la carriera dell’artista, ha affrontato velocemente anche la parentesi Isola dei famosi.

“ Non voglio fare polemica – ha anticipato la conduttrice di Rai 1 prima di mandare in onda un brevissimo spezzone del reality show - . Rispetto il lavoro delle mie colleghe, di Mediaset e di tutto il gruppo di lavoro de L’Isola quindi stai tranquillo, da me solo leggerezza ”. La Venier, infatti, ha preferito trattare il gossip sul presunto tradimento di Karin Trentini quasi come un accenno per evitare che Fogli continuasse a soffrirne. “ L’Isola è stata meravigliosa, io sono un avventuriero – ha commentato il cantante che, riguardo ciò che ha dovuto subire la moglie in sua assenza, ha precisato – So che mentre ero a L’Isola dei famosi l’ho fatta soffrire ”.