Romina Carrisi sulla tomba del nonno Tyrone Power. Scatta la polemica

Romina Carrisi, a Los Angeles insieme alla madre Romina Power e alla zia Taryn, si è recata al cimitero Hollywood Forever per omaggiare la tomba del nonno Tyrone Power, ma sul web è scoppiata subito la polemica.

In occasione dell'anniversario della morte del grande attore Tyrone Power - scomparso il 15 novembre 1958 - le figlie Romina e Taryn, insieme alla nipote Romina Carrisi si sono recate a rendere omaggio alla tomba dell'uomo, sepolto nel cimitero degli artisti di Hollywood. La figlia di Al Bano ha pubblicato su Instagram una foto in cui è seduta a piedi nudi sulla tomba del nonno, circondata da fiori bianchi. Come commento alla foto la giovane ha scritto: "Ho sentito dire che che eri molto figo, avrei voluto incontrarti".

La foto risulta molto tenera ed è stata apprezzata da molti, ma i soliti "odiatori" non hanno perso l'occasione per far polemica e hanno duramente criticato la ragazza. Romina Carrisi non ha risposto agli attacchi, a farlo ci ha pensato mamma Romina, che ha replicato con vigore ad ogni invettiva contro l'amata figlia. Qualcuno ha scritto: "Io l'avrei evitata una foto in un cimitero seduta su una tomba come se fosse un sofà". A questo utente Romina Power ha risposto in modo categorico: "Io avrei evitato di commentare".

A giustificazione della figlia, la mamma di Romina Carrisi precisa che, in effetti, il loculo del genitore è davvero una seduta: "La tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato". "Ogni occasione è buona per sputare fiele su di me e sui miei figli. Per favore smettetela", aggiunge sconsolata la donna. Ma la polemica sul sedersi sulla tomba continua e la Power è costretta a chiarire di nuovo che la lapide è anche una panchina: "Commenti senza conoscenza, no".

Un altro follower ci va giù duro: "Fare foto con la tomba di un defunto, per di più in posa perché il parente era famoso lo trovo di dubbio gusto... L'esibizionismo è un conto, pregare nella spiritualità dell'atmosfera di un cimitero è un'altra cosa". Anche in questo caso la risposta della Power è categorica: "L'invidia è una brutta cosa". Queste critiche hanno avuto il merito di dimostrare come una "madre leonessa" riesca e a mettere all'angolo gli improvvisati "leoni da tastiera".

