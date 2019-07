Ronaldo torna in campo e Georgina lo accompagna con un bacio

Finite le vacanze per i calciatori che, chi più chi meno tornano nei ritiri per gli allenamenti pre campionato. Non fa eccezione uno dei più grandi nomi del calcio mondiale Cristiano Ronaldo, che proprio oggi ha aperto la sua seconda stagione televisiva con la maglia della Juventus.

Fatte le visite mediche al J Medical Center di rito, il campione portoghese è subito sceso in campo per il primo allenamento con Sarri. ad aspettarlo trecento irriducibili fan che hanno urlato per tutto il tempo al campione di portargli la Champions.

Tutto bene quindi per Cristiano che può contare sul supporto dei fans, ma soprattutto quello della sua bellissima famiglia. Quattro figli stupendi, tre avuti da madre surrogata e l’ultima da Georgina Rodriguez sua compagna da lungo tempo.

La coppia è veramente molto affiatata tanto che Georgina considera suoi anche gli altri tre bambini. E proprio lei, prima del ritorno del campione a Torino ha postato una romanticissima foto di Cristiano mentre dorme con lei che lo bacia teneramente sulla punta del naso.