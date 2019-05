Rosa Perrotta prima del parto: “Ho paura e tu sarai la mia salvezza”

Spesso accusata di aver sovraesposto la sua gravidanza sui social, Rosa Perrotta si accinge a diventare mamma e in un ultimo post su Instagram ha confessato tutte le sue paure.

Solita condividere con i proprio follower le gioie di una donna incinta, la ex tronista di Uomini e Donne, che dovrebbe mettere al mondo il piccolo Domenico il prossimo luglio, ha manifestato per la prima volta tutte le ansie tipiche di una donna che sta per diventare madre. E, nonostante sui social sia stata spesso presa di mira per la sua forma fisica, per l’eccessiva esposizione del pancione e per la sua storia d’amore con Pietro Tartaglione, lei ha scelto proprio Instagram per raccontare a tutti le sue paure.