Rosa Perrotta piange per il suo bambino: "È devastante"

Sono trascorse poche settimane da quanto Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori. L'arrivo del piccolo Domenico, presentato ufficialmente sui social pochi giorni fa, ha scombussolato le dinamiche di coppia ma ha arricchito la loro famiglia di emozioni. Proprio in questo turbinio di sensazioni Rosa Perrotta si è lasciata andare sui social, mostrando tutta la sua fragilità di neomamma.



Rosa si è mostrata in lacrime in un video pubblicato sulle storie di Instagram rivelando il suo stato d'animo: " Mi auguro che sia normale dopo due settimane piangere ancora guardandolo. Ditemi che è normale ditemi che non sono matta ma è la parte migliore di me la cosa più bella che abbia mai fatto. E io non pensavo fosse così non potevo neanche lontanamente immaginare che fosse così devastante l'amore che si prova per un figlio ". L'ex tronista di Uomini e Donne si era detta terrorizzata della gravidanza e del suo futuro da madre poco dopo esser rimasta incinta. Anche in quell'occasione Rosa Perrotta aveva confidato paure e timori sui social, attraverso alcuni post che avevano suscitato non poche polemiche.

Oggi che il suo piccolo Domenico è arrivato, lei si sente mamma a tutti gli effetti, premurosa e protettiva come mai avrebbe pensato. Per questo non si è vergognata di condividere le sue lacrime con i fan pubblicando il video in cui apre loro il suo cuore. Coraggio che ha sfoderato anche in occasione del messaggio lanciato ai follower negli scorsi giorni. " Ogni madre vive la maternità come meglio crede, abbiate tatto quando parlate ad una madre ", ha chiesto Rosa Perrotta a chi la criticava.