Sabrina Paravicini: "A Natale sono stata male, radioterapia e farmaci sono troppo forti"

Il nuovo anno di Sabrina Paravicini comincia all'insegna della condivisione. L'attrice, che sta lottando contro un tumore al seno da circa un anno, ha pubblicato sui social network un messaggio rivolto ai suoi fan e follower. La Paravicini ha raccontato di aver trascorso le festività natalizie con la sua famiglia, ma di non aver goduto a pieno della magia del momento a causa del malessere che le nuove cure le stanno provocando.

Attraverso un lungo post su Instagram, l'attrice di "Un medico in famiglia", ha raccontato il suo ennesimo momento difficile: " Non sono stata bene. Gli effetti della radioterapia e dell’ultima iniezione di farmaco sono stati abbastanza forti. Ho stretto i denti e sono partita per passare il Natale con la mia mamma e i miei fratelli. Sei ore di treno. Un viaggio difficile in cui tenere sotto controllo disturbi e stanchezza. Ho mangiato poco in questi giorni, ma ho ascoltato e guardato tanto". Sabrina Paravicini aveva salutato l'arrivo del nuovo anno con parole toccanti, spiegando di aver vissuto un anno " terribile " ma allo stesso tempo " bellissimo ", fatto di molte " cicatrici indelebili " di tanto dolore ma anche di felicità.