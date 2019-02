Samantha di Sex & The City ritorna in tv più ricca e sexy che mai

Kim Cattrall, l'indimenticabile Samantha Jones di “Sex & The City”, torna finalmente in tv per interpretare il ruolo di una ricca ereditiera nella serie “Filthy Rich”. Anche qui look costosissimi e gioielli da sballo come ai bei tempi in cui interpretava il personaggio sessualmente più esplicito e disinibito di "Sex & The City", Samantha, bella pierre e autentica mangiatrice di uomini. Questa volta i fan potranno ammirarla nel ruolo di una conturbante vedova di un ricco uomo d’affari misteriosamente deceduto.

“Filthy Rich” racconta la storia della famiglia Monroe, il cui ricchissimo patriarca, amministratore delegato della più grande rete cristiana del mondo, muore all'improvviso schiantandosi in un incidente aereo. Poco dopo la sua tragica scomparsa, la machiavellica nonché sfrenata amante del lusso moglie Margaret (interpretata da Kim Cattrall) e i suoi figli vengono a conoscenza, attraverso il testamento, di un oscuro segreto del capo famiglia. Per tutta la sua esistenza l’uomo ha infatti condotto una doppia vita, crescendo in segreto figli illegittimi che ha tuttavia incluso nella sua eredità, lasciando loro un cospicuo patrimonio. Ma a loro non basta: ben presto dimostreranno tutta la loro avidità mirando a strappare a Margaret e ai suoi figli la gestione dell’impero di famiglia.

Un ruolo decisamente interessante che riaccende finalmente i riflettori sulla iconica attrice americana che, sebbene siano passati anni, è rimasta sempre nel cuore del pubblico, vantando schiere di fan che l’hanno sempre difesa negli anni della sua faida personale con Sarah Jessica Parker, la protagonista di "Sex & The City", con cui non è mai andata d’accordo. E proprio questa antipatia, del tutto ricambiata dalla Parker, sembrava essere stata la causa della sua rinuncia a partecipare al terzo capitolo della serie di film dedicati al famoso serial tv. Ma poi la verità è venuta a galla. Il vero motivo del rifiuto della Cattrall era dovuto a quanto ritenesse sconveniente in piena tempesta del #metoo interpretare il ruolo scritto per lei dagli sceneggiatori, ossia Samantha che, ultracinquantenne, senza saperlo, flirtava inviando sue foto osè al figlio quattordicenne di Miranda, Brady, che a sua volta avrebbe voluto inviarle delle foto del suo membro.



